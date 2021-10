Nichelino, due rom provocano un incidente e poi scappano a piedi: fermati poco dopo

La paura è stata tanta, ma alla fine le conseguenze limitate. Nel pomeriggio di ieri, all'esterno del centro commerciale Mondojuve, tra Nichelino e Vinovo, un incidente è stato provocato da due rom che avevano preso una vettura a noleggio e chi la guidava era senza patente.

Nel sinistro è stata coinvolta una macchina che stava uscendo dal parcheggio del centro commerciale, i cui occupanti sono rimasti feriti, per fortuna in maniera non grave. I due rom hanno lasciato la vettura e sono scappati a piedi, ma sono stati raggiunti e fermati quasi subito dalle forze dell'ordine.

Per loro è scattata la denuncia per omissione di soccorso, con l'aggiunta di guida senza patente per chi era al volante.