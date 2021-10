Alpignano, cittadinanza onoraria e un'area verde per rendere omaggio al Milite Ignoto

L'iniziativa è stata promossa a livello nazionale dal "Gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor Militare" ed è stata segnalata a tutte le Amministrazioni Comunali dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) per rendere omaggio alla figura del Cduto ma anche per renderlo "cittadino" di tutta la Nazione.

Dopo, infatti, gli orrori della Prima Guerra Mondiale, le Nazioni che vi avevano partecipato vollero onorare il tributo umano e l’eroismo delle collettività, tumulando il 4 Novembre del 1921 la salma di un anonimo combattente caduto in battaglia, con le armi in pugno, scelta a rappresentare il sacrificio di oltre seicentomila Italiani, nel sacello posto sull’Altare della Patria.

Un gesto di solidarietà umana e di identità nazionale che vuole celebrare unitamente a tante altre realtà e città d’Italia il simbolo storico delle vittime militari che hanno offerto la propria vita alla causa della Nazione durante il conflitto della Grande Guerra. Ma vuole essere anche un gesto solenne per ricordare, senza distinzioni di provenienza, grado e condizione sociale, tutte le centinaia di migliaia di soldati che caddero tra il 1915 e il 1918 e che in molti casi non poterono nemmeno essere tumulati in una tomba con il loro nome.