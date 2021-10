Gli studenti universitari denunciano: "Mancano gli spazi". E occupano aula di Palazzo Nuovo

"L'Università dopo quasi due anni di Covid è riaperta da un mese. Noi studenti non abbiamo spazi in cui studiare perché le aule studio sono poche e neanche del tutto aperte, il sistema di prenotazione nelle biblioteche riduce lo spazio disponibile, Palazzo Nuovo è praticamente un cantiere con interi piani del tutto inaccessibili". Lo sostengono gli studenti legati all'organizzazione giovanile Cambiare Rotta e alla lista universitaria 'Antitesi', che oggi hanno occupato un'aula di Palazzo Nuovo.

"Con questa azione vogliamo denunciare le enormi responsabilità del Rettore nei confronti di una situazione ormai insostenibile per noi studenti - aggiungono - carenza enorme di spazi per studiare e di socialità e repressione del dissenso. Unito è l'esempio di un modello di università escludente e aziendalizzato nel quale contano soltanto gli interessi delle imprese e non quelli degli studenti", hanno spiegato gli studenti.