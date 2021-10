Moncalieri, insultata e minacciata da un uomo riesce a raggiungere l'auto e a mettersi in salvo

Moncalieri, insultata e inseguita riesce a raggiungere l'auto e a mettersi in salvo (foto d'archivio)

Poteva trasformarsi nell'ennesima brutta storia di violenza sulle donne, ma la sua prontezza è stata decisiva per condurla in salvo. Brutta avventura l'altro giorno per una signora al centro commerciale Porte di Moncalieri, inseguita nel parcheggio coperto da un uomo che ha iniziato a insultarla e poi a pedinarla.

La donna subito ha provato a fare finta di nulla, poi vedendo che lui accelerava il passo e il tono degli insulti cresceva, ha raggiunto di corsa la sua auto, chiudendosi dentro e andando via di corsa.

Poco dopo si è recata dalle forze dell'ordine per denunciare l'accaduto: a questo punto le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'area commerciale potrebbero fornire dettagli utili per risalire all'identità dell'uomo.