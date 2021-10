Il medico le aveva suggerito di aspettare, dopo un delicato intervento: a Chivasso sospesa oss senza vaccino

Presidio del sindacato Cub Sanità, nella tarda mattinata di oggi, giovedì 28 ottobre, davanti alla sede dell'Asl To4 in via Po a Chivasso, per segnalare il caso limite di una operatrice socio-sanitaria di 48 anni, dipendente di una cooperativa a Leinì, sospesa senza stipendio dall'azienda sanitaria in quanto priva di vaccino.

La donna, però, è in mutua perché a fine settembre era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico e i medici le avevano sconsigliato, per il momento, la vaccinazione anti Covid.

I manifestanti, una quindicina in tutto, sono saliti al terzo piano della sede Asl, insieme ai carabinieri, per parlare con la direzione generale.