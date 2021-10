Alessandra Amoroso presenta in Piemonte il suo nuovo disco "Tutto Accade"

Alessandra Amoroso presenta il suo nuovo disco in radio

Una delle voci più belle del panorama nazionale degli ultimi tempi, pronta ad affrontare il mercato discografico con il suo nuovo album. Si tratta di Alessandra Amoroso, che domenica presenterà in Piemonte il nuovo "Tutto Accade", disco di inediti che segue "Dieci", pubblicato nel 2018.Per la Amoroso, che ha iniziato la sua carriera vincendo Amici nel 2009 e ponendosi da apripista tra coloro che hanno poi sdoganato la commistione tra talent e mondo dello spettacolo.

Il disco sarà presentato in esclusiva per il Piemonte domenica 31 ottobre alle 15 sulle frequenze di Radio Manila, in compagnia di Devis Maidò.