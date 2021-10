Escape room a Torino: ecco dove festeggiare compleanni ed eventi

Cimentarsi con un’escape room consente di mettersi alla prova, tentando insieme ad altre persone di risolvere una serie di enigmi per completare i vari rompicapi e uscire dalla stanza di fuga entro 60 minuti.

Si tratta di un’avventura tra finzione e realtà entusiasmante, in grado di conquistare sempre più persone di ogni età, rivelandosi un'attività davvero unica ideale per festeggiare compleanni e organizzare eventi in modo originale.

Per chi desidera vivere questa esperienza a Torino,è possibile scegliere tra stanze di fuga davvero innovative e coinvolgenti, come per esempio le celebri Escape Room Cronos. Sono realizzate con scenografie costruite da professionisti esperti che si occupano dei parchi divertimento italiani più prestigiosi, per garantire il massimo realismo e valorizzare il gameplay avvincente che caratterizza queste stanze.

Inoltre, i rompicapi sono studiati dai migliori esperti di enigmistica a livello europeo, affinché la loro risoluzione richieda il massimo impegno e l’utilizzo di tutte le capacità logiche e collaborative possibili. Per superare la stanza di fuga bisogna lavorare insieme agli altri partecipanti, unendo le forze per affrontare tutte le sfide ed essere in grado di aprire la porta che offre la libertà, ricordandosi che il tempo corre veloce e bisogna evadere entro un’ora.





Dove prenotare a Torino le Escape Room Cronos

A Torino le Cronos Escape Room sono ubicate in via San marino 31, una zona comoda da raggiungere in auto o con i mezzi del trasporto pubblico.

Per la prenotazione online basta andare sul portale ufficiale e scegliere la stanza di fuga che si vuole provare e verificare la disponibilità delle date. Dopodiché,il sito torino.cronos.housepermette di inviare i propri dati e quelli del gruppo di partecipanti, previa compilazione di un apposito modulo.

In alternativa, per prenotazioni urgenti in giornata è possibile chiamare il numero di telefono riportato nella piattaforma, dove si possono anche controllare i prezzi proposti in base al numero di partecipanti.

Ovviamente, si tratta di costi accessibili, infatti queste stanze di fuga garantiscono un eccellente rapporto qualità-prezzo. Inoltre, sono presenti sconti per i bambini fino a 12 anni d’età e agevolazioni per quelli con età inferiore a 6 anni, per risparmiare e divertirsi con tutta la famiglia.

Il numero di partecipanti può arrivare fino a un massimo di 8 persone, con prezzi sempre più convenienti e promozioni per i possessori della card Cronos Key.





Quali sono le Escape Room Cronos disponibili a Torino?

Le escape room non sono solo di un gioco ma un’attività intelligente che richiede arguzia e spirito di squadra, un passatempo ideale per un gruppo di 2-8 persone che voglia provare un’esperienza fuori dal comune.

Una delle Escape Room Cronos più amate di Torino è Psycho Hospital, un viaggio all’interno di una struttura psichiatrica degli anni 60 per cercare di salvare la vittima dell’ospedale ed evitare che qualcuno nel gruppo perda la ragione. Per gli amanti dell’ufologia e della scienza è possibile prenotare Area 51, una fantastica escape room iperrealistica all’interno della base militare più segreta al mondo.

Altrimenti, c'è anche Jurassic World, una stanza dedicata al mondo dei dinosauri in cui bisogna risolvere tutti gli enigmi prima che sia troppo tardi, scoprendo il DNA del dinosauro e uscendo dalla stanza salvandosi dalla furia di questi animali preistorici.

Chi vuole rivivere gli scenari unici della Divina Commedia può optare invece per L’Inferno di Dante, una escape room misteriosa e affascinante dove è necessario non farsi corrompere dal Diavolo e redimere la propria anima conquistando la libertà in 60 minuti.

Inoltre, per l’inizio del 2022 è prevista l’apertura di altre due sale, per gli amanti di misteri sempre nuovi: nel dettaglio, sarà possibile respirare calarsi in un’atmosfera fantasy cimentandosi con gli enigmi della Scuola di Magia, così come andare alla scoperta di una città leggendaria, da sempre in grado di catturare l’immaginario collettivo, con l’escape room Fuga di Atlantide.