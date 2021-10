Stellantis, il terzo trimestre porta la "beffa" di Maserati: Grugliasco trasloca, ma il marchio cresce del 40%

"Quota di mercato in crescita di 40 punti percentuali, su base annua, al 2,4%". È forse questo il passaggio più beffardo del bilancio Stellantis del terzo trimestre 2021. I dati, infatti, si riferiscono a Maserati, proprio mentre a Torino si sta consumando il trauma del trasferimento dei circa 1100 lavoratori (940 operai) dall'ex Bertone a Mirafiori, mentre sul fronte sindacale si è riproposta la spaccatura tra Fiom (che non ha firmato l'accordo) e le altre sigle, con i metalmeccanici Cgil contrari a ogni ipotesi di chiusura dello stabilimento di corso Allamano.



Nel complesso, Stellantis ha registrato ricavi netti per 32,6 miliardi di euro nel terzo quarto dell'anno, in calo del 14% rispetto al terzo trimestre 2020. E, secondo quanto recita la nota ufficiale, "importanti iniziative commerciali e lanci di nuovi prodotti hanno mitigato il continuo impatto della carenza di semiconduttori".

Lo stock di veicoli nuovi è pari a 689mila unità al 30 settembre 2021, incluso lo