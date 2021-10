Pinerolo, incendio piazza Sabin: vittima un'anziana, grave il marito [VIDEO]

E' un'anziana di 84 anni la vittima dell'incendio con scoppio di questa mattina in piazza Sabin a Pinerolo.

La donna non ce l'ha fatta, mentre il marito, classe 1947, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni, ha ustioni sull'80% del corpo.

Altri due feriti non gravi sono ricoverati in ospedale a Pinerolo. Illesi gli altri abitanti del palazzo.

Lo scoppio al quarto piano della palazzina ha causato l'incendio che ha provocato danni ingenti alla struttura, nei piani sottostanti, e ha danneggiato anche le abitazioni vicine. Ancora da stabilire le cause dell'incendio e l'entità dei danni causati.

"Siamo al lavoro con 30 uomini dei Vigili del Fuoco - spiega il comandate provinciale dei Vigili del Fuoco Agatino Carrolo - di nuclei ordinari e specializzati per bonificare l'area e rimuovere i detriti dalla struttura. La causa è ancora da stabilire, forse una fuga di gas".

Tutto l'edificio, che conta 12 famiglie e 25 inquilini, è stato dichiarato inagibile.

"Verso le 8 c'è stato un botto secco, ho aperto la porta e c'era una nuvola di fumo da cui non si vedeva niente, solo l'incendio dell'abitazione a destra. Uno spostamento d'aria incredibile, ha divelto tutti i garage, porte, vetri delle case vicine" racconta un testimone, Mauro Ughetto.