Lingotto, nuovi disagi per la viabilità: dopo il caos della rotonda Maroncelli, chiusa anche la semicarreggiata sud del sottopasso

Da martedì 2 a venerdì 12 novembre incluso, la semicarreggiata sud del sottopasso del Lingotto (direzione Corso Giambone – Corso Unità d’Italia) sarà chiusa per l’esecuzione della terza parte delle prove, in collaborazione con il Politecnico di Torino sulla struttura del manufatto.

Si aggiungono così altri disagi alla viabilità, in una zona già alle prese, negli ultimi giorni, con code lunghissime all’altezza della rotonda di Corso Maroncelli – Corso Unità d’Italia, che segna il confine con il comune di Moncalieri. Gli automobilisti hanno dovuto infatti fare i conti con i lavori di Iren, per far rientrare la rottura di un tubo di riscaldamento. Nulla di grave per negozi e alloggi attigui, risparmiati da tale seccatura, ma di certo lo stesso non si può dire in termini di traffico urbano. Il cantiere ha ridotto buona parte della carreggiata e gli incolonnamenti ne sono stati la più scontata conseguenza.

Tanto che mercoledì scorso si è rischiato anche il peggio, con un’ambulanza rimasta incastrata nella ressa. “È un disastro”, “Una coda senza senso”. Nell’era social non poteva mancare l’esternalizzazione del disappunto di residenti e gente di passaggio. La giunta fresca di nomina non è stata risparmiata, anche con un pizzico di ironia “Rotonda Baldissera? No, la rotonda Maroncelli! Caro nuovo sindaco c’è un mucchio di lavoro da fare…”.