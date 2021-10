Concorso di idee per pensiline fotovoltaiche: l’Architetto del green Giorgio De Ferrari è il Presidente della giuria

Sarà il noto Architetto Giorgio De Ferrari a presiedere la giuria che dovrà decretare i tre progetti che raggiungeranno il podio nel concorso di idee, bandito da Edisu Piemonte nel mese di settembre, volto allo studio di soluzione innovative per la creazione di pensiline fotovoltaiche modulari per spazi di studio all’aperto. La competizione ha come deadline il prossimo 5 novembre, ancora poco meno di una settimana per dare libero sfogo alla fantasia e all’ingegno per architetti e ingegneri singoli o in gruppi di professionisti.

Il Presidente della commissione, l'Arch. De Ferrari è nato a Genova, si laurea con Carlo Mollino in architettura al Politecnico di Torino nel 1960. Assistente di Roberto Gabetti sino al 1969 e di Achille Castiglioni sino al 1977. Negli anni '70 svolge collaborazioni progettuali con Joe Colombo. Professore ordinario di Disegno Industriale presso il suddetto Politecnico, fonda nel 1966 il Corso di Studi in Disegno Industriale di cui ne sarà Direttore. Docente a Dottorati di Ricerca del Politecnico di Torino e di Milano. Responsabile di Unità di ricerca CNR, MURST etc. Ha presieduto la SIAT Società Ingegneri e Architetti Torino e diretto A&RT Atti e Rassegna Tecnica. È stato inoltre Ideatore e Direttore delle mostre/evento con itineranza internazionale TORINO DESIGN e PIEMONTE TORINO DESIGN. Suoi lavori sono presenti nella collezione permanente del Victoria & Albert Museum, London e del Museum of Decorative Art, Montreal. Nel 1983 è co-fondatore, con Vittorio Jacomussi, dello Studio De Ferrari Architetti attivo a Torino.

Il concorso è stato realizzato in collaborazione con Environment Park di Torino il parco scientifico e tecnologico dedicato all’ambiente e alle clean technologies, che ha definito le linee tecniche del bando. A seguito del concorso, una volta individuato il progetto migliore, sono già disponibili 700 mila euro per realizzare l’opera. Fotovoltaiche modulari e assemblabili: sono questi i requisiti fondamentali richiesti dal bando per la progettazione delle “pensiline studio” per spazi dedicati all’aperto.

Si ricorda che il bando è disponibile online sul sito istituzionale www.edisu.piemonte.it nella sezione Gare e concorsi. Sono ammessi a partecipare ingegneri e architetti dell’Unione Europea, regolarmente iscritti agli Albi dei rispettivi Ordini Professionali. La partecipazione al concorso può avvenire anche per un singolo professionista o per un gruppo di professionisti. Al primo progetto classificato andrà la somma di 4mila euro, 2 mila al secondo e mille euro al terzo elaborato in graduatoria.