Corteo in piazza Carignano contro l'affossamento del ddl Zan

"Avete affossato il ddl Zan ma non affosserete mai noi", "Welcome back to 1700", "I diritti civili non si mediano".

Sono solo alcuni dei cartelloni portanti dai manifestanti che oggi pomeriggio, sabato 30 ottobre, si sono dati appuntamento in piazza Carignano a Torino per dare ancora una volta sostengo del decreto contro l'omotransfobia, bocciato nei giorni scorsi in Senato.

Presente alla manifestazione anche il neo sindaco Stefano Lo Russo che in un post su facebook ricorda: "Torino è e resterà la capitale dei diritti di tutte e tutti. I diritti vivono con le persone e si affermano nella società. Torino continuerà a far sentire la sua voce e saremo sempre contro ogni forma di discrimazione e odio"