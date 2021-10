Claudio Santamaria e Gabriele Mainetti al cinema Massimo per l'uscita di "Freaks out"

In uscita dal 28 ottobre in tutti i cinema il nuovo film del regista Gabriele Mainetti che cinque anni dopo Lo chiamavano Jeeg Robot torna sul grande schermo con il suo Freaks Out con Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi.

Il 3 novembre per la proiezione delle ore 21 saranno ospiti in sala il regista Gabriele Mainetti e l’attore protagonista Claudio Santamaria che al termine dello spettacolo dialogheranno con il pubblico in sala. In programmazione al Cinema Massimo a partire dal 28 ottobre.