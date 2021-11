Venaria, l'opposizione vuole fischiare l'inizio dei giochi: "Impianto sportivo Don Mosso, tutto fermo"

Dibattito, a Venaria, a proposito dell'impianto sportivo Don Mosso. A sollevare la polemica è l'opposizione in consiglio comunale, tra cui Alessandro Brescia (Progetto Civico Venaria): "È sempre meno comprensibile la situazione dell’impianto sportivo Don Mosso. Ormai è passato un anno e metà dell’impianto (due campi di calcio più la tribuna 1000) continua ad essere abbandonata e senza prospettiva di utilizzo. C’è solo una società sportiva di Venaria (oltre l’ASD Venaria concessionaria dell’altra metà impianto) che avrebbe i requisiti, ai sensi del Regolamento comunale vigente, per poterli gestire, eppure sembra che si stia cercando di fare il possibile per trovare altre soluzioni".



Uno stallo che sarebbe nato anche dal rifiuto della Juventus, che a poca distanza ha il suo stadio di proprietà. "Dopo il rifiuto ha emanato una manifestazione d’interesse che consentirebbe di procedere ad una trattativa diretta, ma anche questa ipotesi è stata scartata. E non si capisce per quale motivo. Una grave disparita di trattamento, dal momento che nell’altra metà dell’impianto, il Comune paga il 49% delle utenze al concessionario della gestione, l’ASD Venaria. Gestione che permette (ulteriore ingiustizia), come abbiamo appreso di recente, di concedere i campi per far giocare le giovanili del Torino calcio, a discapito di società di Venaria".