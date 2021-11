Omicidio via Gottardo, Massimo Melis ucciso dal proiettile di una 38 special dopo aver lasciato l'amica

È stato ucciso con un colpo di pistola alla tempia sinistra poco tempo dopo avere accompagnato la sua amica a casa: l'autopsia su Massimo Melis, l'operatore della Croce Verde trovato senza vita nella propria auto lunedì scorso in via Gottardo, tende a fugare i dubbi che potevano sorgere su eventuali spostamenti ulteriori dell'uomo.

Mancano certezze sull'ora esatta della morte

Al momento, però, l'ora esatta della morte non può essere indicata con precisione assoluta. Melis aveva fatto la spesa in un supermercato con l'amica che poi aveva scortato fin sul pianerottolo di casa, intorno alle 21 di domenica sera. Quindi era tornato alla propria auto. La vettura non era parcheggiata in modo corretto. Il giorno dopo, nel dare l'allarme, l'amica ha notato che era nella medesima posizione.

Melis ucciso dal proiettile di una 38 special

Un proiettile con un calibro indicato in gergo come '38-357', o 38 special, sparato da un revolver. È stato questo a uccidere domenica sera Melis. In ambienti investigativi si osserva che l'arma utilizzata è piuttosto semplice da usare e anche da reperire.

Intanto gli inquirenti lavorano sui tabulati telefonici e le immagini delle telecamere di zona per recuperare altri indizi utili alle indagini.