Atp e Davis non fanno sold out: camere ancora disponibili negli alberghi di Torino per il tennis

Il grande tennis non fa ancora registrare il tutto esaurito negli alberghi di Torino. A poco più di dieci giorni dall'inizio delle Atp Finals, in programma dal 14 al 21 novembre al Pala Alpitour, e a tre settimane dalla Coppa Davis (in calendario dal 25 al 29 novembre), sono ancora disponibili diverse camere.

Al momento capienza al 60% al Pala Alpitour

A spiegarlo il Presidente di Federalberghi Torino Fabio Borio, che prova ad individuare i fattori dell'attuale mancato sold out. "I biglietti di entrambi gli eventi - dice - non sono ancora stati tutti venduti". A pesare poi sicuramente è la capienza: al momento, per gli eventi all'interno di palazzetti come Atp Finals e Coppa Davis, è previsto il 60% di pubblico. La Federtennis è in dialogo costante con il Governo e la speranza, se il Cts confermasse un trend dei contagi basso o comunque stabile, è di aumentare il numero di persone sugli spalti. Tradotto sarebbero messi in vendita nuovi ticket, con la possibilità che arrivino appassionati di sport da fuori città o dall'estero a riempire le camere.

Borio: "Difficoltà negli spostamenti internazionali"