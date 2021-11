Santena, con 42 milioni Intesa Sanpaolo sostiene il "sogno green" della storica azienda di cere e candele

Finanziamento per un'azienda storica torinese nella produzione di cera e che vuole convertirsi al green. È quello che ha fatto Intesa Sanpaolo con Sintesi e Ricerca, che ha la sua sede a Santena (a pochi passi da Torino): semaforo verde a un finanziamento di 42 milioni di euro a valere sul plafond per la circular economy stanziato dalla Banca. L’operazione è stata messa a punto dalla filiale Imprese di Moncalieri. L’intervento rientra nel piano più ampio per dare supporto agli investimenti legati al PNNR.

Sintesi e Ricerca è leader europeo nella produzione di cere ad uso industriale e candele. Le cere sviluppate e prodotte a Santena, oltre che per la produzione di candele, vengono impiegate in cosmetica, alimentare, agricoltura, packaging, gomma, adesivi, vernici e moltissimi altri settori.

Fortemente vocata all’innovazione, SER attualmente dà lavoro a 250 persone. La sua scelta di innovazione punta ad adottare tecnologie di ultima generazione, progettate dall’azienda medesima, per produrre cere da materie prime sostenibili.

“Grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo - dice Giuseppe Ambroggio, amministratore delegato di Sintesi e Ricerca -, la SER potrà accelerare la sua transizione verso produzioni sempre più in equilibrio con l’ambiente. Il programma di investimenti in atto è stato pensato per consentirci di rafforzare la nostra leadership tecnologica nelle cere e nelle candele sostenibili ed anche per rispondere alla crescente domanda di soluzioni personalizzate da parte del mercato internazionale, sempre più sensibile al tema della sostenibilità”.