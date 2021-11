Ad Artissima viaggio nell'arte con Intesa Sanpaolo e "Vitalità del tempo"

"La cultura è un valore anche dal punto di vista economico". È questo in sintesi il pensiero del presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro, che ieri ha inaugurato all'interno di Artissima la mostra "Vitalità del tempo".

All'Oval è possibile ammirare una selezione di quindici opere del XX e XXI secolo del Gruppo, che attraversa l’immaginario e la sperimentazione artistica dalle radici all’arte odierna, rendendo possibile viaggiare attraverso il tempo dell’arte.

"Per noi - ha aggiunto Gros Pietro - le iniziative culturali sono fondamentali. Siamo la prima banca del Paese che ha il piú grande patrimonio culturale al mondo, per noi la cultura é inclusiva, ha un valore anche economico". "Noi questo valore lo abbiamo tradotto in termini contabili: abbiamo 30mila opere d'arte, abbiamo fatto la valutazione e l'abbiamo messa nel bilancio. Non è qualcosa che fa cambiare il nostro bilancio ma da' una valutazione anche economica alla cultura" ha concluso.