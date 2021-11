Per la prima volta in Piemonte, il campionato della morra si gioca in alta Val Pellice

Sono 66 i giocatori che sabato 6 e domenica 7 novembre si contenderanno il titolo di campione italiano della morra, nei locali del museo Feltrificio Crumière di Villar Pellice. Un gioco dove i due giocatori devono indovinare la somma dei numeri che mostrano contemporaneamente con le dita.

“La rappresentanza più numerosa è quella locale ma ci sono partecipanti che arrivano dal Friuli, dalla Sardegna, da Trento e da Ancona. È la prima volta che il campionato arriva in Piemonte, per noi è stata una bella sfida” spiega Fredi Gallo della Polisportiva Bobbiese, associazione che organizza la gara con il sostegno del Comune di Villar Pellice, il patrocinio della Regione e della Federazione italiana sport e giochi tradizionali (Figest). Le gare inizieranno nel pomeriggio di oggi, sabato, con le eliminatorie per terne, coppie e singoli a partire dalle 15.

Lilia Garnier, sindaco di Villar Pellice è una delle giocatrici, nel 2019 ha partecipato al campionato mondiale, 'Morra Mondo', in Corsica: “È un gioco che qui si impara da giovani con gli amici e ha delle origini antichissime. Chi ne ha studiato la diffusione è portato a considerare che si sia espanso in Europa a seguito del passaggio delle legioni romane”. Nonostante le origini antiche, tranne in alcune zone, è ancora proibito: “Inserito nelle tabelle dei giochi proibiti per azzardo negli anni trenta, lì è rimasto – racconta Garnier – e ancora oggi per giocare devi essere tesserato ad una associazione”. Diversa è la situazione all'estero e in alcune regioni italiane: “In Veneto, ad esempio, la Regione lo ha liberalizzato” aggiunge Gallo.

Le finali di domenica sono in programma alle 10 ma saranno anticipate dalla riunione dei presidenti delle associazioni Figest della morra. Alle 12 ci sarà la cerimonia di premiazione e alle 13 il pranzo comunitario.