Teatro Selvatico a Torino: la natura incontra la città

Si terrà domenica 7 novembre a Torino la prossima performance di Teatro selvatico, un workshop esperienziale che coinvolgerà artisti e appassionati provenienti da tutta Italia.

Per chi non conoscesse Teatro Selvatico si tratta di una compagnia nata nei boschi del monregalese, che ha deciso di intraprendere e portare a fondo la ricerca artistica legata al rapporto tra essere umano e natura, tra individuo e contesto, tra “io” e “noi”. Ricerca artistica che ormai sta contaminando la città, il progetto verrà infatti ospitato nello spazio Malerba, della compagnia Anomalie Teatro, in zona Barriera di Milano.

Un workshop ma non solo, Tersicore può essere definita una vera e propria performance e ricerca artistica. Performance durante la quale dei musicisti scelti si connetteranno al lavoro corale del gruppo, suonando dal vivo per più di 10 ore consecutive.

Teatro, musica e fotografia saranno i principali linguaggi adottati dall’associazione per raccontare e vivere “l'Amore con la A maiuscola, quello incondizionato, che arriva a tutti, la più alta forma d’arte” dice Isacco Caraccio, presidente e conduttore di Teatro Selvatico. L’intera giornata sarà accompagnata dallo sguardo sensibile del fotografo Davide Comandù, uno dei sei membri fondatori della compagnia.

Il lavoro si concluderà con un atto poetico restitutivo a lume di candela, che coinvolgerà chiunque si trovi nei pressi di Barriera di Milano verso sera; saranno infatti la strada e l’incontro con i passanti il fulcro della restituzione artistica.