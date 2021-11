Si trascina per strada portando del metadone: denunciato per spaccio

L’uomo cercava di convincere i poliziotti di essere titolato all’assunzione della sostanza, ma avendo dei precedenti specifici, quali una denuncia due anni fa per aver ceduto del metadone a terzi, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare. A casa sua, i poliziotti hanno rinvenuto altri tre flaconi di metadone pieni, con etichetta riportante il nome del destinatario parzialmente rimosso, nonchè diversi blister di pillole aventi effetti narcotici, rispetto al possesso dei quali non era in grado di fornire alcuna spiegazione plausibile in merito; inoltre, un telepass di cui non era in grado di specificare la provenienza.