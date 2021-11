Museo del Risparmio e Comitato per l'Imprenditoria Femminile di Torino organizzano un incontro sull'indipendenza economica femminile

Il Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo e il Comitato per l’Imprenditoria Femminile di Torino, nell’ambito del progetto “Discriminazioni? No grazie!”, propongono un incontro di sensibilizzazione sul tema dell’indipendenza economica femminile in programma giovedì 11 novembre alle ore 18, sia online che in presenza al Museo del Risparmio in via San Francesco d’Assisi 8/A - Torino. La Convenzione di Istanbul, entrata in vigore nel 2014, definisce violenza nei confronti delle donne «una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica».

È violenza di genere anche quella economica che il marito, o compagno, esercita sulla partner attraverso un controllo molto forte sulla disponibilità e sull’uso del denaro all’interno del nucleo familiare. Spesso la dipendenza economica, cioè la mancanza di un reddito personale, impedisce alle donne di interrompere una relazione complessa.



Imparare a gestire o co-gestire il denaro della famiglia è un passo fondamentale verso l’indipendenza. L’educazione finanziaria può favorire il cambiamento. In Italia meno di 4 donne su dieci hanno conoscenze in materia di gestione del denaro e il tasso di occupazione femminile è fermo al 49%.

Conquistare la propria indipendenza e imparare a gestire bene il denaro rappresenta un passo fondamentale di empowerment, soprattutto per le giovani donne.



IL PROGRAMMA

18:00 – 18:15

Daniela Del Boca, Professoressa Economia Politica Università degli Studi di Torino

Donne e lavoro: a che punto siamo

Una fotografia del lavoro femminile in Italia e di come la pandemia ha incrementato la disuguaglianza in famiglia.



18:15 – 18:30

Mirella Calvano, Centro Interculturale delle Donne Almaterra

Violenza economica: riconoscerla e combatterla

Dall’esperienza di chi opera a tutela delle donne, indicazioni operative per riconoscere come si manifesta la violenza economica e come può precludere ad altre forme di abuso

18:30 – 18:45

Cristina Moretta, Psicologa

L’indipendenza economica si può insegnare?

L’importanza dei modelli familiari per l’educazione finanziaria delle bambine.