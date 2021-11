Da lunedì torna nei mercati di Torino l'anagrafe su 4 ruote

Da lunedì a Torino torna in strada lo sportello dell'anagrafe su quattro ruote. Dopo lo stop di qualche giorno - come spiega l'assessore con delega ai Servizi Civici Francesco Tresso - "necessario per la formazione delle nuove persone dei cantieri di lavoro", riprende così il servizio.

Al camper cambio di residenza e prenotazione per il rinnovo carta d'identità

Dal 15 novembre i torinesi potranno così nuovamente richiedere e ottenere certificati, effettuare il cambio di residenza o di domicilio, prenotare il rinnovo della carta d'identità. Tutto ciò senza doversi recare all'anagrafe centrale di via della Consolata o in una delle sedi decentrate.

Palazzo Civico lavora per ridurre i tempi rilascio carta d'identità elettronica

"Nella sua prima fase di utilizzo - spiega Tresso - l'anagrafe itinerante si è rivelata un servizio particolarmente apprezzato dalla cittadinanza e molto importante nell'attuale contesto di difficoltà". L'assessore spiega poi come Palazzo Civico stia lavorando per ridurre i tempi di attesa del rilascio della carta di identità, così come per "superare le criticità che oggi non ci permettono di assicurare ai cittadini quella qualità dei servizi anagrafici e di stato civile in grado di soddisfare le loro attese e legittime aspettative". In campagna elettorale il sindaco Stefano Lo Russo ha promesso, entro i primi sei mesi di mandato, di ridurre ad una settimana i tempi di rilascio della CIE.

Lunedì al mercato di corso Racconigi e martedì in corso Palestro

Nelle prossime settimane il camper elettrico dell'anagrafe sarà presente: lunedì al mercato di corso Racconigi, martedì in quello di corso Palestro, mercoledì in piazza Astengo 7, giovedì alla Crocetta e venerdì in via Leoncavallo 17.