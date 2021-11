ATP Finals, Djokovic e Berrettini alla prova dei social: selfie con il re di Tik Tok, Khaby Lame

Prima del campo, la prova dei social. A poche ore dall'avvio delle ATP Finals, con i gironi già definiti e il programma delle gare di domenica scritto nero su bianco, i campioni della racchetta oggi si sono misurati (più di quanto già non lo facciano) con il mondo dei social network.



La visita di Khaby Lame A fare visita a Novak Djokovic e Matteo Berrettini, che nel pomeriggio si sono allenati al Pala Alpitour, è arrivato infatti Khaby Lame, famosissimo protagonista di Tik Tok, che da Chivasso ormai conta follower in tutto il pianeta. Il giovane ha prima raggiunto il tennista serbo per un selfie, mentre con il miglior tennista italiano si è soffermato per fare un video dei suoi, con il tipico movimento delle mani, che l'hanno reso celebre sui social e che già in passato hanno coinvolto campioni dello sport come Alessandro Del Piero.





Lo stesso Djokovic, peraltro, parlando delle sfide ormai imminenti, non ha escluso la possibilità di una finale proprio contro Berrettini (i due sono stati estratti in due gironi diversi e l'italiano debutterà domenica sera, alle 21, contro il tedesco Alexander Zverev): "Mi sento bene. Dopo gli Us open mi sono preso un po' di tempo e ho recuperato - ha detto Re Novak -. Una finale contro Matteo? Perché no".





La "sfilata" sotto i portici di via Roma [I campioni delle ATP Finals in via Roma /dal profilo Facebook di Chiara Appendino]

Ma la giornata dei tennisti a Torino per le ATP Finals aveva già avuto un risvolto decisamente social nel corso della giornata, quando su Facebook ha cominciato a rimbalzare la foto che ritrae tutti e 8 i finalisti mentre camminano sotto i portici di via Roma. Uno scatto diventato presto virale e rilanciato dalla stessa ex sindaca di Torino, Chiara Appendino.