Droga e violazioni delle norme anti-Covid, bar di via Balbo chiuso per 30 giorni

Non si fermano i servizi di prevenzione dei carabinieri del Comando provinciale in tutto il capoluogo piemontese, volti al contrasto dello spaccio di stupefacenti, alla prevenzione di furti, aggressioni e rapine, al controllo di persone, veicoli ed esercizi commerciali e, non da ultimo, al monitoraggio del rispetto delle misure contro la diffusione epidemica da Covid 19, in particolare nelle zone caratterizzate dalla movida cittadina.

Circa 100 grammi di droga, marijuana e hashish sono stati scoperti in un bar di via Cesare Balbo la settimana scorsa. Gli i involucri erano nascosti in più punti del bagno. Il bar è stato chiuso. Riaprirà tra 30 giorni.