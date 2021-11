L'autunno delle sagre della Valsusa si è chiuso con "La Mela e dintorni"

Con la 19esima edizione de “La Mela e dintorni”, domenica 14 novembre si è conclusa la rassegna autunnale di “Gusto Valsusa 2021”. Una sagra della mela guastata sul finale di giornata dal maltempo, ma che in mattinata e nel primo pomeriggio ha visto una bella partecipazione di pubblico. Presenti all’evento, ospiti dell’amministrazione comunale di Caprie, il presidente dell’Unione Montana Valle Susa Pacifico Banchieri con l’assessore Luca Giai ed il sindaco di Condove Jacopo Suppo.

Tempo di primi bilanci per l’Unione, come sottolinea l’assessore alla Valorizzazione Territoriale Luca Giai: “Grazie all’impegno enorme di amministrazioni comunali e associazioni di volontariato, abbiamo portato a termine anche questa edizione di Gusto Valsusa. Non era scontato, non era di facile svolgimento, ma grazie al lavoro sinergico tra tutte le forze in campo siamo riusciti a realizzare una rassegna autunnale che ha fatto registrare numeri da pre-emergenza Covid, segno che la voglia di uscire e di riprendere una via di normalità è tanta. Abbiamo adottato per tutte le sagre una comune applicazione delle norme di sicurezza legate alla pandemia e la maturità dei partecipanti ha fatto sì che non si verificassero mai problemi. Da parte dell’Unione vorrei quindi ringraziare tutti gli organizzatori delle sagre, amministrazioni comunali, pro loco, comitati e associazioni di volontariato, e tutti i visitatori che sono venuti a trovarci in questi tre mesi”.