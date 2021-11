Dal 4 al 19 dicembre a Stupinigi torna “Natale è Reale”

Torna l'appuntamento con Natale è Reale a Stupinigi. Un meraviglioso evento per tutta la famiglia e amici all’insegna della gioia e cultura nella stupenda reggia sabauda della Palazzina di Caccia. Per la quinta edizione, la bellissima residenza dei Savoia ospiterà la grande kermesse natalizia ricca di eventi e attrazioni per adulti e piccini.

Un Tour magico, in cui Babbo Natale accoglierà i suoi fan e li farà divertire con fantastiche iniziative anche in era Covid e in totale sicurezza secondo le normative di Legge. Gironzolando nelle storiche scuderie reali, visitabili per l’occasione, grande sarà il divertimento nel laborioso Villaggio degli elfi artisti, animatori, truccabimbi, circensi.

Bello sarà il suggestivo presepe realizzato artigianalmente con vere casette in mattoncini, così come chi è alla ricerca di un dono natalizio originale e solidale potrà curiosare tra i luccichii e sapori del mercatino natalizio, oltre a farsi tentare dalle prelibatezze tipiche dello street food tutte da gustare in allegria, negli spazi interni delle storiche scuderie reali riscaldate.

Nel dettaglio si potrà visitare:

· la magica casa di Babbo Natale con cui scattare una foto ricordo

· il grandioso presepe meccanico

· la visita museale alla maestosa palazzina di caccia

· le scuderie storiche con le meravigliose renne

· il villaggio degli elfi con animazioni, giochi, attività per i bambini

· l’ufficio postale degli elfi per la consegna della letterina

· il mercatino delle eccellenze artigiane

· delizioso xsmas street food negli spazi chiusi e riscaldati delle scuderie storiche

L’11 dicembre ci sarà la NOTTE BIANCA !!

È obbligatorio il GREEN PASS per la partecipazione

