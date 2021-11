La richiesta di Federalberghi: "Le Atp riportano l'attenzione su Torino ma occorre lavorare subito per le prossime edizioni"

"Le Atp Finals sono fondamentali per riportare l'attenzione internazionale sulla nostra città dopo l'emergenza pandemica, questa prima edizione potrà essere un test importante per migliorare l'offerta in vista dei prossimi anni e non farci cogliere impreparati". Il presidente di Federalberghi Torino, Fabio Borio, fa il punto sulle ricadute del torneo di tennis, che il capoluogo piemontese ospiterà fino al 2025.

Pagate le incertezze sulla capienza del Pala Alpitour

Nei giorni scorsi si era parlato a lungo del fatto che molte strutture avessero ancora diversi posti liberi, pur nell'imminenza della manifestazione, con Borio che aveva fatto notare come pesassero negativamente le incertezze sulla capienza del Pala Alpitour (poi confermata al 60% e non aumentata, come si era sperato fino ad una settimana fa) e le difficoltà degli spostamenti internazionali, con conseguente minore arrivo di turisti da altri paesi europei.

Borio: "Ragionare già da ora sulle prossime edizioni"

"Dobbiamo guardare lontano e ragionare sulle prossime edizioni già da ora, valutando da subito il potenziale impatto positivo sul tessuto economico di Torino - ha sottolineato Borio - I primi risultati li stiamo già vedendo con l'acquisizione di altri importanti eventi, come l'Eurovision, che rappresenterà, di fatto, un altro importante banco di prova per misurare l'appeal e la capacità organizzativa del nostro territorio".