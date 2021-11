Mostra di manifesti storici sui diritti delle donne nello spazio polivalente di Sala Scicluna

Mercoledì 24 novembre, dalle 16 alle 19, è prevista l’inaugurazione della mostra IL TEMPO NON SI FERMA, E’ TUTTO CAMBIATO? I diritti conquistati. Le donne oggi, alla ricerca di un futuro possibile, a cura dell’UDI - Unione Donne in Italia, la cui sede torinese - con un nuovo statuto e una nuova denominazione, Unione Donne del 3°Millennio ODV - Centro Antiviolenza - festeggia nel 2021 il ventennale. I manifesti esposti raccontano la storia della violenza in Italia utilizzando tutti gli strumenti comunicativi possibili, con messaggi innovativi, capaci di arrivare a ogni generazione. A partire dall’anno di fondazione, il 1945, affissi in ogni luogo, hanno parlato e informato migliaia di donne e la cittadinanza intera, tramutandosi in veicolo di conquista dei diritti.