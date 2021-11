Moncalieri e la biblioteca Arduino contro la violenza di genere e verso il 25 novembre

Moncalieri e la biblioteca Arduino scendono in campo contro la violenza di genere: in vista della giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in programma il 25 novembre, verranno riproposti sulla pagina facebook @bibliomonc contenuti, consigli di lettura e clip.

In primis i video di Rosso Indelebile: 25 novembre tutti i giorni, una produzione Artemixia andata in onda lo scorso dicembre in 6 pillole artistiche per sensibilizzare i cittadini e le cittadine alla consapevolezza del problema.

Laura Pompeo: "Massima attenzione sul tema"

“Ci prepareremo così a celebrare il 25 Novembre, andando poi oltre lungo l’anno con contributi sul tema – dichiara soddisfatta l’assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità Laura Pompeo – L’appuntamento sarà sempre al lunedì, giorno del nostro palinsesto dedicato alle Pari Opportunità. Più che mai oggi, la Città di Moncalieri c’è ed è attenta tutto l’anno alle questioni di genere, in sincrono con le istituzioni del territorio e gli altri enti locali. Convergiamo tutti sullo stesso obiettivo, ovvero quello di mantenere alta l’attenzione sulla questione in qualsiasi momento dell’anno e di farlo nonostante tutto”.

Verranno riproposti anche il convegno sugli stereotipi di genere e le interviste a Patrizia Toia e Gianna Gancia, realizzate grazie a Il Rosa e il Grigio “nella consapevolezza che le dinamiche di disparità e prevaricazione, che nei casi più patologici sfociano nella violenza fisica, si radicano in un registro culturale atavico. E’ a questo livello che bisogna anzitutto agire, stimolando anche dinamiche comunicative nuove e diverse, nuovi modi di viversi e vivere identità e differenze di genere, nel reciproco rispetto”.

Sabato azione artistica collettiva ricordando Hakimi

E sabato 20 novembre, alle ore 11, presso la Biblioteca civica Arduino, le iniziative dell’Assessorato alle Pari Opportunità e di Artemixia proseguono con un’azione artistica collettiva, ambasciatrice di un importante messaggio contro la violenza di genere. Le iniziative in calendario sono dedicate alla memoria di Hakimi, giovane pallavolista afghana recentemente uccisa dai talebani.