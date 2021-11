"A 77 anni mi hanno rubato la borsa e sono rimasta chiusa fuori casa: grazie ai vigili del fuoco che mi hanno soccorsa"

Attirata in trappola, derubata e - di male in peggio - chiusa fuori casa perché il mazzo di chiavi era proprio nella borsa sottratta dai ladri. È una storia dolorosa, quella vissuta da Clara (nome di fantasia), 77 anni, che però anche in un momento di grande difficoltà ha trovato l'appoggio e il sostegno di chi l'ha soccorsa. I vigili del fuoco. Che ha voluto ringraziare con una lettera mandata alla nostra redazione.



I fatti risalgono a qualche giorno fa, in via zona Santa Rita. "L’ 11 novembre, mentre parcheggiavo la mia macchina a spina di pesce in un parcheggio su strada in corso Siracusa - racconta la signora nella sua lettera - sono stata chiusa sul retro della mia vettura da una macchina bianca. Da questa scendeva un uomo che chiedendomi informazioni su vie e direzioni, mi faceva scendere dalla macchina per potergli rispondere. Finito il breve discorso, la macchina bianca partiva veloce e a me non restava che tragicamente accorgermi che un complice, nel frattempo, aveva prelevato la mia borsa messa sul fondo della mia auto, lato passeggero".