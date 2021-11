Resistono al freddo e vengono salvati dai volontari i quattro cani abbandonati a Moncalieri

Il fenomeno dell'abbandono degli animali non capita solo d'estate, al momento della partenza per le ferie. La crudeltà non conosce stagioni e confini, a farne le spese potevano essere quattro cuccioli, abbandonati al freddo, di fronte al rifugio per cani “Albero di Mais” di Moncalieri.

Lasciati in uno scatolone, domenica mattina, per fortuna sono stati salvati e subito accuditi dai volontari. "Non sappiamo da quanto fossero lì – hanno spiegato i volontari - è stato un gesto da vigliacchi". Perché potevano essere portati lì in orario di apertura, per poterli accudire e fare stare al caldo, invece di abbandonarli, in balia del freddo.

Lo scatolone era chiuso per evitare fuggissero, ma forse questo li ha protetti dalle incurie del maltempo e del gelo. Adesso stanno tutti bene e presto inizierà l'iter perché vengano adottati. E finiscano (si spera) in famiglie che possano regalare loro affetto e coccole, non un crudele abbandono.