A Parco Dora uno stop alla violenza alto tre metri

A Parco Dora uno stop alla violenza sulle donne alto tre metri. Domani pomeriggio alle 18.30 verrà ufficialmente inaugurata l'installazione che rappresenta l'impronta di una mano che sfonda un muro d'acciaio. Uno stop alla violenza, che si staglierà nella piazza del Parco Commerciale.

Siamo tutti responsabili della prevenzione della violenza domestica

L'opera realizzato dall'Associazione Artemixia - per mano delle due artiste Anna Olmo e Rosalba Castelli e il making di Denis Valarin - vuole essere un segno forte, un invito alla responsabilità che l'azione di ciascuno di noi ha nella prevenzione della violenza domestica di genere.

Rosatelli: "Messaggio ad un pubblico vasto"

E il messaggio dell'installazione "Insieme contro la violenza", come sottolinea l'assessore al Welfare Jacopo Rosatelli "arriva nei luoghi di grande passaggio della vita quotidiana, con il merito di rivolgersi a un pubblico vasto, non sempre intercettato dalle campagne tradizionali". "La prevenzione - ha osservato Sara Cariola, consigliera della Circoscrizione 4 - passa attraverso la diffusione, per mezzo dei diversi linguaggi artistici che la cultura ci offre, del messaggio che esiste una fitta rete di soggetti sul territorio a tutela delle donne vittime di violenza".