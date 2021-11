Le ATP Finals? Già un ricordo. Al Pala Alpitour è tutto pronto per la coppa Davis

Le Atp Finals? È chi se le ricorda più? Sono roba del passato. Il presente, per una città che ormai ci ha preso gusto con il tennis, si chiama Coppa Davis. La dimostrazione la dà un Pala Alpitour sempre più calato nella parte. E che dopo aver ospitato i grandi campioni del ranking internazionale (da Novak Djokovic a scendere, passando per il vincitore, il tedesco Sasha Zverev), ora si prepara ad accogliere la sfida tra Nazionali della racchetta.

Dal blu Atp al verde della Davis

Ma prima serve un cambio di look. E così, nel giro di poche ore, ecco che il Blu Atp diventa un verde-Davis, con i volti delle Nazionali di tennis che pian piano prendono il posto dei campioni che si sono sfidati nei giorni scorsi. Torino ospita le gare del gruppo E, che oltre all'Italia comprende anche Stati Uniti (contro gli azzurri venerdì) e la Colombia (sfidata sabato). Domenica toccherà alle due nazionali del continente americano.

Febbre da tennis (nonostante alcune criticità)

Una febbre che sembra non passare, in città. Anche se non sono mancate alcune criticità (sui biglietti, ma anche sul coinvolgimento del territorio). E già cresce l'attesa per l'edizione 2022. Pandemia permettendo.

Le modifiche alla viabilità

Intanto, fino al 29 novembre, la zona del Pala Alpitour subirà delle modifiche alla viabilità: via Filadelfia sarà chiusa al traffico veicolare tra i corsi Giovanni Agnelli e Galileo Ferraris venerdì 26, sabato 27 e lunedì 29 dalle 13 alle 24, domenica 28 dalle 9 alle 24. Sul medesimo tratto di strada prosegue fino al 2 dicembre il divieto di sosta istituito a inizio mese.

Fino al 29 novembre rimangono inoltre in vigore alcuni provvedimenti decisi prima dello svolgimento delle Atp Finals.