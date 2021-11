Il "buio" dopo il successo: il Cus Torino punta ad allenare la persona, oltre il campione [VIDEO]

"Il nostro progetto - prosegue - con atenei e strutture permette di avere ancora più visibilità per discipline in cui abbiamo eccellenze, anche di ragazzi stranieri venuti a Torino per studiare. È fondamentale abbinare la formazione scolastica alla pratica sportiva, perché lo sport a un certo punto finisce".

DUAL CAREER: TRA SPORT E COMPETENZE

Si chiama Dual career, in particolare, il programma che il mondo accademico vuole portare avanti proprio per non lasciare soli gli studenti-atleti, che a un certo punto possono trovarsi soli e senza un posto nella società.

Sono a disposizione 7 borse di studio di Unito, 3 dal Politecnico e 24 messe a disposizione da Agon (14 complete e 10 a coprire le tasse universitarie), il progetto del CUS Torino. L'obiettivo è quello di garantire ai ragazzi, italiani o provenienti dall'estero, l'accesso ai livelli più alti dell'istruzione. Per meritarle, però, gli studenti atleti devono giocare al massimo la partita su entrambi i tavoli. Per Agon, infatti, contribuisce un 40% di curriculum scolastico, che si associa al 60% di risultati sportivi.

ATTIVITÀ NEL SOCIALE

Anche per il 2021/2022 il Cus Torino conferma la sua vicinanza anche al sociale. Come per il progetto Adaptive sport, che permettono di praticare discipline "adattate", dall'atletica alla canoa, fino all'arrampicata.