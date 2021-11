Carabiniere ferito durante rapina: operato per tre ore, è fuori pericolo

È stato operato ed è fuori pericolo Maurizio Sabbatino, il carabiniere di 53 anni accoltellato ieri durante una rapina alla Farmacia comunale di corso Vercelli. Il militare è rimasto sotto i ferri dei chirurghi dell’ospedale San Giovanni Bosco per tre ore, con l’intervento che è perfettamente riuscito.

Intanto stamattina si è costituito un ragazzo di 16 anni che, insieme a un complice non ancora rintracciato, ha commesso la rapina. Da quanto si apprende, sarebbe stato il giovane a colpire il carabiniere fuori servizio, con tre fendenti al torace e uno alla gamba destra. Numerosi i messaggi di solidarietà per il brigadiere, dai sindacati alle istituzioni locali. Anche Federfarma ha voluto augurare pronta guarigione al carabiniere, sottolineando al tempo stesso come “le farmacie sono da sempre, purtroppo regolarmente, nel mirino della delinquenza”.

Il presidente Marco Cossolo ha quindi aggiunto: “Siamo molto dispiaciuti per l’esito negativo che ha avuto la rapina di ieri e ribadiamo il nostro ringraziamento all’Arma dei carabinieri e a chi, anche fuori servizio, ha compiuto il proprio dovere per difendere i più deboli. Ci auguriamo che il brigadiere possa rimettersi presto”.