Ultimo giorno senza l’obbligo di mascherine nelle vie dello shopping: in centro in tanti le indossano già

Ultime ore di “liberi tutti” nel centro di Torino e nelle vie dello shopping. A partire da domani, infatti, scatta l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto nella zona della Ztl.

Nell’ultimo giorno non toccato dall’ordinanza del sindaco Stefano Lo Russo, diversi i torinesi e i turisti che in centro hanno già deciso di indossare la mascherina. Una scelta consapevole, ponderata, senza che nessun obbligo lo imponesse. In via Roma, via Garibaldi e via Lagrange, le persone si dividono a metà tra chi la indossa già anche all’aperto e chi no.

Uno dei fattori è certamente il cima: con il primo freddo arrivato in città, non sono poche le persone che scelgono di coprirsi indossando una mascherina poi comunque obbligatoria una volta entrati in un negozio o in un bar. In pratica, la metà dei cittadini utilizza già un dispositivo di protezione individuale anche all’aperto. Visti i pochi presenti in centro e le tante mascherine indossate, non si registrano quindi particolari rischi per la propagazione del virus.

La prova del 9 però è attesa per questo fine settimana, quando la corsa ai regali di Natale abbinata alla manifestazione dei No Green Pass porterà in centro migliaia e migliaia di persone. Tutte mascherate, in teoria, proprio come stabilito dall’ordinanza del sindaco.