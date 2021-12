Mascherine all’aperto, i mercati “anticipano” l’ordinanza: tra i banchi sono tutti già protetti [FOTO]

Sarà per il freddo, per la paura della risalita dei contagi o per il fatto che l’abitudine fosse radicata già da tempo, ma nei mercati torinesi non sembra ci sia il bisogno di alcuna ordinanza per indossare la mascherina.

Basta infatti fare un giro per i banchi di frutta e verdura, vestiti e utensili per rendersi conto di come i mercati, di fatto, abbiano già “anticipato” l’ordinanza con cui il sindaco Stefano Lo Russo, a partire da domani, obbligherà i cittadini a indossare il dispositivo di protezione individuale nei luoghi di potenziale assembramento: mercati, centro cittadino, vie dello shopping.

Una disposizione già recepita nei mercati rionali, che sembrano non aver mai perso questa buona abitudine in tempo di pandemia: “Gli spazi sono ristretti, noi la teniamo praticamente sempre” confermano in corso Svizzera. Un’ambulante, titolare di un banco di vestiti, spiega: “Non temiamo controlli, perché per noi è così già da tempo: speriamo però che l’ordinanza serva a non fare alzare i contagi. Abbiamo bisogno di lavorare, chiudere un’altra volta sarebbe un disastro”.

Stesso clima al mercato di Santa Rita e a Porta Palazzo, dove l'impressione è che già oggi tutti i clienti indossino la mascherina anche all'aperto.

E così alla Crocetta.

Un altro tema da tenere in considerazione, oltre alla conformazione dei mercati stessi, spesso stretti e difficilmente in grado di garantire il rispetto delle distanze pur essendo all’aperto, è il fatto che questi spazi siano frequentati soprattutto da una popolazione d’età avanzata: gli stessi anziani che abitualmente, anche per strada, indossano la mascherina.