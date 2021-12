TFF39: "Feathers", la commedia noir di El Zohairy racconta una donna in trasformazione

Continuano le proposte cinematografiche del Torino Film Festival. Oltre alle proiezioni, incontri e presentazioni che animano questa settimana dedicata alla settima arte.

Ecco i nostri consigli sulle proiezioni di oggi.

Feathers - Omar El Zohairy

la traduzione del titolo del regista

Una commedia basata sull’umorismo neutro, deadpan, dello stile arabo, dai tratti noir. Un mix di realismo sociale e soprannaturale in questo film del regista 33enne El Zohairy che dà spazio a un'altra grande protagonista femminile. In un luogo indefinito dell’Egitto, personaggi senza nome evidenziano le crepe della società patriarcale. Durante la festa di compleanno del figlio, un padre autoritario viene trasformato in un pollo da un mago, da quel momento una valanga di assurdità si abbattono improvvisamente sulla famiglia, stravolgendo la vita della moglie dell’uomo, madre e donna di casa da sempre dedita ai propri cari e pochissimo a sé stessa. Molto lentamente, dovrà prendere le redini della famiglia, cercare di mantenerla, con tutte le difficoltà che l’essere donna comportano. Nel tentativo di riportare alla condizione originale il marito, dovrà trasformarsi ed evolvere. A tratti l’humor del film alleggerisce i toni, ma nel complesso si vede il tentativo del regista di sollevare questioni importanti, legati alla convenzione della famiglia e del ruolo della donna. Film in concorso al TFF

Oggi lo potete vedere alle ore 22 al cinema Massimo, sala 1.

Il Muto di Gallura - Matteo Fresi

Un racconto storico che rivela una pagina di storia popolare sarda, ma legata a fatti realmente accaduti. Narrata quasi come una tragedia shakespeariana, la pellica è legata alle sanguinose vicende che si svolsero a metà Ottocento durante la faida tra le famiglie della Gallura, Mamia e Vasa che portarono all’omicidio di circa 70 persone. Bastiano Tansu, detto il Muto per via della sua sordità, cerca vendetta dopo l’uccisione del fratello, insieme all’amico Pietro Vasa. Tra esecuzioni in pieno stile mafioso e un clima di terrore che pervade tutta la comunità, il Muto diventa leggenda, ritenuto invincibile, cada inevitabilmente tra le trame dell’amore. Niente di rivoluzionario in questo film, ma un bello spaccato sulla vita di metà Ottocento di questo popolo di cui spesso sappiamo troppo poco. In concorso al TFF.

Oggi lo potete vedere alle ore 12.30 al cinema Massimo, sala 1.

L’acquario di quello che manca - Enrico Ghezzi

Incontro di presentazione dell’ultimo libro di Enrico Ghezzi in uscita per la Nave di Teseo. All’incontro parteciperà Elisabetta Sgarbi insieme ad Antonio Gnoli, Aura Ghezzi e lo stesso Enrico Ghezzi.

Oggi potete assistere all’incontro alle ore 17 al cinema Greenwich

