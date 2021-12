Collegno Centro-Certosa è realtà: completati 1.050 metri di tunnel del prolungamento della metropolitana [FOTO E VIDEO]

Procedono a passo spedito i lavori per il prolungamento a Ovest della linea 1 della metropolitana. Si è concluso oggi lo scavo dell’ultimo tratto di galleria tra Collegno Centro e Cascine Vica, con la talpa che ha rotto l’ultimo diaframma e consentito alle 200 persone che lavorano all’opera di brindare davanti alle autorità.

Il tunnel completato

Il tunnel, lungo 1.050 metri, collegherà l’area di via De Amicis e corso Pastengo (il parco della Certosa) con l’area di corso Francia dove è ubicata la stazione di Collegno Centro. Parallelamente, proseguono senza sosta anche i lavori per la realizzazione della galleria artificiale lungo via De Amicis, del parcheggio di interscambio e delle 4 stazioni di metropolitana previste: Certosa, Collegno Centro, Leumann e Cascine Vica. Una volta completato, il prolungamento della linea 1 avrà un’estensione complessiva di 3,4 km e porterà fino a Rivoli.

Lo Russo: "Crediamo nelle metropolitane e nel Tpl"

"Crediamo nel ruolo delle metropolitane e del trasporto pubblico: la linea 1 e il suo prolungamento verso Ovest rappresentano una grande opportunità nell’ottica di integrare il Comune di Torino con i comuni che confinano con Torino" è il commento del sindaco della Città Metropolitana, Stefano Lo Russo.

Il primo cittadino torinese ha poi ribadito quanto importante sia per Torino e non solo completare la cintura metropolitana: "Auspichiamo di partire quanto prima nella conclusione del lungo iter della linea 2 della metropolitana, sarà una linea che andrà a servire i comuni confinanti, che beneficeranno dell’infrastruttura".

Foglietta: "Portiamo il tram 15 fuori Torino"

Felice anche Chiara Foglietta, assessora ai Trasporti del Comune di Torino, che ha sottolineato come il suo obiettivo sia quello di connettere la Città ai comuni della Città Metropolitana: "Siamo soddisfatti, Torino deve essere collegata con i territori limitrofi. Porteremo avanti questi progetti con forza, accelerando sulla linea 2". "Ho proposto che la linea 15 arrivi a Grugliasco, fino al nuovo campus universitario: è l’esempio di come Torino debba connettersi con i Comuni della Città Metropolitana" ha affermato Foglietta.

Casciano: "Giorno storico"

"Oggi finalmente il tunnel parte da Fermi e arriva a Cascine Vica: è una data importantissima per Collegno: ai cittadini chiedo di portare pazienza per i disagi, stiamo rispettando i tempi e presto raccoglieremo i benefici" è invece il commento di Francesco Casciano, sindaco di Collegno.