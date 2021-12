Nidi e materne chiuse per lo sciopero delle educatrici: "Dopo 36 mesi di precariato ci licenziano"

"Nei nidi - spiega Cosimo Carinzi della Cub Scuola - 96 posti non sono coperti: la legge stabilisce che non si può tenere un precario per più di 36 mesi di servizio. Per questo vengono licenziati". Oltre a questo, come aggiunge il sindacalista, "c'è un problema di allungamento di orario di lavoro, con la riduzione di cento euro però in busta paga: a fronte di un maggiore impegno, non rientrando in pausa pranzo, prendono meno soldi. E quelle che lavorano per le ditte in appalto sono ancora peggio".