Moncalieri, stasera al teatro Matteotti evento spettacolo a favore di Rainbow for Africa

Nella serata di oggi, sabato 4 dicembre, il teatro Matteotti di Moncalieri ospiterà un evento spettacolo dal sapore natalizio che sarà anche occasione di fare del bene. La prima edizione di Special Christmas, infatti, sarà uno spettacolo di intrattenimento comico e musicale, con le offerte raccolte in favore dei progetti solidali Rainbow for Africa e Rainbow for Turin.

One man show e tanta musica

Enrico Balsamo, ventriloquo, intrattenitore e showman a 360° condurrà la serata, che inizia alle ore 21, dando la parola in prima battuta ai volontari di Rainbow for Turin. La serata entrerà nel vivo con l’artista Sergio Moschetto e il musicista Tony De Gruttola che si esibiranno in un duo coadiuvati da cori e coreografie di giovani allievi talentuosi, impegnati su brani evergreen tratti dal repertorio nazionale e internazionale.

La soddisfazione di Laura Pompeo

“Spero di cuore che i moncalieresi rispondano con generosità a questa prima edizione dello spettacolo proposto da Rainbow for Turin – dichiara l’assessore alla Cultura Laura Pompeo - cogliendo l’occasione per godere di uno spettacolo di alta qualità artistica e di fare del bene, sostenendo economicamente i progetti in Africa di questa onlus”.

Info e prenotazioni: eventicomunedimoncalieri@gmail.com oppure Patrizia: 3497807999

L’associazione Rainbow for Turin e I suoi “Piccoli gesti umani per grandi intrecci metropolitani”

Il progetto nasce dalla volontà di Rainbow for Africa Onlus di entrare in contatto con le persone senza fissa dimora e grazie alla condivisione di un pasto, costruendo una relazione con loro, offrendo assistenza medica si cerca di guidarli verso strutture specializzate in ambito comunale. Rainbow for Africa è un’associazione senza fini di lucro che opera nell’ambito dello sviluppo e della cooperazione internazionale, nata a Torino nel 2007 e riconosciuta Onlus nel 2009. E’ costituita da medici (specialisti in varie discipline), infermieri, altre figure sanitarie, ingegneri ed esperti informatici, che mettono a disposizione la loro professionalità ed esperienza.