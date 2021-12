Il Covid ferma il concerto di Raf e Tozzi a Torino: salta la serata al Teatro Colosseo

Non si terrà questa sera il concerto di Raf e Umberto Tozzi, in programma al Teatro Colosseo. Gli artisti, infatti, sono entrati in contatto con una persona poi rivelatasi positiva al Covid. I due cantanti sono risultati negativi al tampone ma rimarranno in quarantena cautelativa e così tutto lo staff.

Il concerto torinese è già stato riprogrammato per il 14 febbraio 2022, sempre al Colosseo: i biglietti regoralemente acquistati in prevendita rimarranno validi per la nuova data, sperando che il Covid non faccia saltare ancora lo spettacolo.