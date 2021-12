Tram storici e giri gratuiti, a Torino la festa per i 150 anni dalla prima corsa: l'iniziativa

Il 5 dicembre 2021 in piazza Castello grande parata di tram e giri gratuiti sulle vetture storiche. Torino festeggia i 150 anni dalla prima corsa di un tram trainato a cavalli nel dicembre 1871 e lo fa con ATTS – Associazione Torinese Tram Storici e le splendide motrici d’epoca che nel tempo l’associazione, in stretta collaborazione con GTT, ha restaurato.

L’occasione è quella dell’affermato Trolley Festival , giunto quest’anno alla 15° edizione, che in piazza Castello (lato Teatro Regio), dalle ore 10 alle ore 19 di domenica 5 dicembre 2021, sarà punto di ritrovo per mostre e iniziative culturali.

Alle ore 12 sfileranno in una grande parata da piazza Castello a piazza Vittorio Veneto, lungo via Po, i mezzi che rappresentano il passato e il presente del trasporto su rotaia: esemplari del 1911, degli anni ’30, ’60 e ‘70 fino ai più recenti degli anni ’90 e 2000. Ma saranno presenti anche i tram di altre città restaurati negli ultimi anni da ATTS: il tram interurbano di Roma (della linea di Cinecittà) e quello verde di Trieste.

E il futuro? Guardare alla storia del trasporto cittadino su ferro ci fa riflettere su quanto attuale sia il tram: un trasporto pubblico a trazione elettrica e emissioni zero. L’evoluzione del trasporto tranviario nella città di Torino prende il via con gli investimenti GTT per 70 nuovi tram Hitachi Rail, con consegna progressiva a partire dal 2022. Il futuro tram di Torino avrà il pianale ribassato e gli interni offriranno zone più ampie per i passeggeri rispetto ai tram di vecchia generazione. Le persone con disabilità avranno a disposizione due postazioni attrezzate in modo da offrire facile accesso e buona manovrabilità alle carrozzine. La livrea sarà caratterizzata dai colori giallo-blu della Città, in continuità con la colorazione dei nuovi bus GTT.