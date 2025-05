Alla fiera di Pinasca si mangia, si cammina e si corre, con gli amici a quattro zampe

Una corsa con gli amici a quattro zampe e una ‘Mangia e cam… Capline’ le iniziative per la fiera di domenica 18 maggio. La Fera d’le Capline, da tradizione il terzo giovedì di maggio, per il primo anno cambia giorno.

“In settimana la gente non prende più ferie per partecipare a una manifestazione. Continua a ritrovarsi, ma se ha il tempo di farlo, quindi spostarlo alla domenica è un modo per dare la possibilità a tutti di venire”, spiega il consigliere comunale di Pinasca Maurizio Ghiano, che ha seguito la questione delle fiere.

La manifestazione inizierà alle 8 con il mercato di circa 50 espositori, prevalentemente artigiani e hobbisti. Alle 8,30 ci sarà la rassegna cinofila a cura dell’educatore e istruttore di Disc Dog Riccardo Gaido. Alla stessa ora cominceranno le iscrizioni per la corsa non competitiva a 6 zampe, aperta a tutti, anche se non accompagnati del proprio animale da compagnia. Si partirà alle 9,30 dalla sede delle Poste, in via Caduti per la Libertà 11.

Alle 11,30, dopo la fine della corsa, ci sarà l’apertura del percorso ‘Mangia e cam… Capline!’ a cura delle attività commerciali e associazioni di Pinasca. Il percorso inizierà dalla Rotatoria di Dubbione, per poi proseguire verso il Vecchio Comune, la Fontana dell’Orsa, la Panchina del gemellaggio e piazza Maccari, con ritorno finale alla Rotatoria. In ogni tappa verrà servito un piatto accompagnato da un bicchiere di vino o bevanda a scelta e lungo il tragitto saranno presenti poster narranti la storia e le attività pinaschesi. I gruppi partiranno ogni 30 minuti e il costo è di 25 euro a persona. Per info e prenotazioni entro oggi, giovedì 15 maggio, è possibile contattare i numeri: 348 563 5569 oppure 346 843 1727. In caso di maltempo l’attività si svolgerà nella sala polivalente comunale.

Nel pomeriggio saranno due gli appuntamenti all’interno del cortile delle scuole elementari in via Nazionale 19: alle 14,30 per le dimostrazioni, la rassegna cinofila e i giochi bimbi a cura dell’Oratorio di Pinasca e alle 15,30 per la premiazione. Saranno assegnati cinque premi: due, in base all’età del cane, al più giovane e al più anziano, due per la taglia e l’ultimo votato dai bambini dell’Oratorio di Pinasca.

L’ingresso è gratuito e non è necessario il pedigree per partecipare alla manifestazione. Durante la giornata sarà attiva una zona bar al salone polivalente.