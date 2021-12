L'Oncologia dell'Università di Torino si conferma la migliore in Italia e tra le Top 60 nel mondo

L’agenzia U.S. News & World Report ha pubblicato le classifiche delle migliori università del mondo per il 2021. Oltre ai ranking generali, sono state rese pubbliche le classifiche specifiche per ogni disciplina.

Unito primo Ateneo italiano

Ancora una volta eccellente è la posizione raggiunta dall’Università di Torino nella classifica della disciplina Oncology. L’Ateneo risulta collocato alla 53° posizione a livello globale, primo Ateneo italiano, seguito dall’Università di Milano e dall’Università di Bologna (rispettivamente al 74° e al 91° posto a livello globale).

Ottimo è inoltre il posizionamento raggiunto da UniTo nelle discipline Food Science and Technology (47° posizione a livello globale e 3° in Italia a pari merito con l’Università Cattolica del Sacro Cuore) e Plant and Animal Science (80° a livello globale e 2° in Italia dopo l’Università di Padova).

Migliorato il ranking rispetto al 2020

Nel 2021, a livello globale, l’Ateneo di Torino si è classificato al 209° posto, avanzando di otto posizioni rispetto all’anno precedente e proseguendo il trend di miglioramento iniziato nel 2018. A livello nazionale l’Università di Torino si è collocata al 7° posto. Per quanto riguarda gli altri ambiti specifici, l’Università di Torino si ben posizionata in 30 subject ranking con la metà delle discipline nella top 200 e ben 6 nella top 100: 47° posto per Food Science and Technology; 53° posto per Oncology; 72° posto per Agriculture Sciences; 80° posto per Plant and Animal Science; 83° posto per Space Science e 88° posto per Gastroenterology and Hepatology.

La metodologia utilizzata da U.S. News & World Report per stilare la classifica generale combina 13 indicatori che possono essere raggruppati in 3 macro categorie: reputation indicators (25%); bibliometric indicators (65%) e scientific excellence indicators (10%).