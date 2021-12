Un incendio è scoppiato questo pomeriggio in un autobus della linea 60 che era fermo al capolinea di corso Inghilterra, proprio di fronte a Porta Susa.

Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco intervenuti immediatamente sul posto. A bordo del bus non c'erano passeggeri e non si sono registrati feriti. Gtt (Gruppo Torinese Trasporti), ha aperto un'inchiesta interna per far luce sulle cause del rogo. Tra le ipotesi il guasto tecnico.