Rapina un minimarket e poi fa perdere le sue tracce: si "autodenuncia" con una storia su Instagram [VIDEO]

Ma proprio le immagini sono state fatali al giovane malvivente (mentre si indaga ancora per rintracciare il complice): i vestiti che indossava nella rapina, infatti, sono risultati gli stessi usati un giorno in cui si è recato a firmare - per un reato diverso - presso il commissariato San Donato. Gli stessi vestiti poi ritrovati e sequestrati a casa del giovane, che però nel frattempo era riuscito a far perdere le proprie tracce.



Ma a tradirlo del tutto è stata una "storia" pubblicata su Instagram: il ragazzo, infatti, ha diffuso immagini in cui si capiva che si trovava a Courmayer, al confine con la Francia. Gli investigatori sono così riusciti a risalire all’alloggio in cui si trovava il ricercato, in una frazione del Comune di Pré-Saint-Didier (provincia di Aosta), dove si trovava perché appena assunto per un lavoro stagionale nella località turistica.