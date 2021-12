A Capodanno conto alla rovescia con fuochi d'artificio nei cieli di Torino

Lo spettacolo verrà replicato sia in centro che periferia

A Capodanno sarà un “countodown” luminoso nel cielo di Torino a segnare l’addio al 2021. Un conto alla rovescia verso il 2022 scandito probabilmente con fuochi d’artificio, visibili in tutta la città perché lo spettacolo verrà replicato sia in centro che periferia.

Stanziati 150 mila euro per Capodanno

La giunta Lo Russo ha stanziato per l’evento 150 mila euro, che serviranno a realizzare lo show e ad attività collaterali come la messa in sicurezza delle zone utilizzate, l’assistenza sanitaria, l’utilizzo di transenne e/o tendiflex ecc.

Carretta: "Guardate verso il cielo con fiducia"

L’idea, come ha spiegato ieri l’assessore ai Grandi Eventi Mimmo Carretta, è portare direttamente a casa dei torinesi lo spettacolo di Capodanno, alla luce della pandemia. "Per il 31 notte - ha detto - stiamo mettendo a punto alcuni dettagli tecnici: chiediamo ai torinesi di guardare verso il cielo con fiducia in noi. L'effetto sorpresa spero serva a rendere l'inizio dell'anno positivo".

Con Appendino fasci luminosi in cielo per San Giovanni

Già l’amministrazione Appendino, per evitare assembramenti per il Covid-19, aveva scelto di puntare nel 2020 sull’illuminazione dei cieli per San Giovanni. Il 24 giugno erano stati proiettati dei fasci luminosi che aveva disegnati dei giochi di luce, visibile da qualsiasi punto della città.