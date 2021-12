Neve e ghiaccio davanti alla scuola: l'8 dicembre lascia un'eredità scomoda in circoscrizione 8 [FOTO]

La neve l'8 dicembre ha rallegrato tutti (o quasi) regalando atmosfere natalizie e rumori soffusi. La neve il 9 dicembre, invece, si è trasformata in un'insidia meno piacevole, almeno per coloro che hanno dovuto percorrere i marciapiedi nella zona del Lingotto.

Le scuole "circondate" dalla neve ghiacciata

A cominciare proprio dalla sede della circoscrizione 8, in corso Corsica: se le strade sono ancora piuttosto pulite, lo stesso non si può dire per i marciapiedi. Basta inoltrarsi verso via Spazzapan, via Sidoli e via Berruti e Ferrero per ritrovarsi in un panorama ben diverso: i marciapiedi sono coperti di neve, ormai ghiacciata. E gli unici spazi di asfalto percorribile senza difficoltà sono quelli coperti da alberi o da balconi che hanno impedito già da ieri alla neve di depositarsi.Il resto, è roba da equilibrismi. Ancora più scomodi e spiacevoli se si considera che proprio via Sidoli e via Berruti e Ferrero compongono un isolato a uso strettamente scolastico. Dunque, stamattina, sulla neve ghiacciata si sono ritrovati genitori, bambini con cartelle, ma anche nonni, passeggini e magari qualche sedia a rotelle. Il tutto mentre le auto arrivavano a parcheggiare rompendo i depositi di ghiaccio e neve lungo la strada.

Circoscrizioen 8: "Controlleremo le zone a maggiore criticità"

Dalla Circoscrizione 8 fanno sapere che in mattinata controlleranno quali le zone con maggiore criticità e quali soluzioni immediate adottare per il ghiaccio post nevicata formatosi sui marciapiedi.